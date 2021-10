Prove di concorso a Catania e Siracusa nonostante il maltempo: è polemica

«Nonostante il maltempo, l’allerta rossa e la tragedia di Scordia, oggi si sono svolte le prove scritte del concorso per 1541 posti a tempo indeterminato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’InL e dell’Inail che, per tutta la Sicilia, si tengono soltanto a Catania e Siracusa. Come è possibile che, sapendo tutto ciò che si verifica nella nostra regione nei giorni di intenso maltempo, nessuno abbia deciso di rinviare la selezione?» A dirlo è il deputato del Pd Carmelo Miceli.

«Sul mancato rinvio delle prove - annuncia - presenterò una interrogazione parlamentare. Perché migliaia di siciliani residenti sono stati obbligati a scegliere se avventurarsi in mezzo a veri e propri fiumi di fango o a rinunciare al sogno di un posto di lavoro? Perché ancora oggi in Sicilia si rischia la vita o di essere tagliati fuori da un concorso per opere stradali mai realizzate o manutenzioni mia fatte? Nel frattempo a Scordia si è consumata una tragedia, un disastro annunciato. Come sempre. L’allerta rossa era di dominio pubblico, non è possibile che la Regione Siciliana e la Protezione civile regionale non riescano a intervenire preventivamente».

