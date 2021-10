Amministrative a Noto, Figura o Tiralongo il nuovo sindaco: tutte le liste

Sarà corsa a due per Palazzo Ducezio: Corrado Figura e Aldo Tiralongo si contenderanno l'incarico di nuovo sindaco di Noto. Il primo è sostenuto dalle liste Sostenibilità, Noto 3.0, Noto Movimento Popolare, Netini in Movimento, Noto Nostra, Insieme per Noto e Noto Libera. Tiralongo dalle liste Udc, Pd, Forza Italia, Passione Civile e Noto Partecipa.

Le liste elettorali del Comune di Noto

Candidato sindaco Corrado Figura

Sostenibilità: Emanuele Brundo, Claudio Maccarrone, Concetta Cardamone, Daniela Aprile, Maria Colella, Salvatore Scimitto, Salvatore Contavalle, Salvatore Santuccio, Corrado Mortillaro, Dario Cortese, Tommaso Arena, Maurizio Manganaro, Francesca Pomillo, Vincenzo Cosentino, Maria Pia Dettori, Martina Russo

Noto 3.0: Federico Carpino, Giovanni De Felice, Concetta Gallo, Paolo Giocastro, Milena Leone, Gabriella Malaga, Vito Montalto, Gianfranco Pintaldi, Roberto Puzzo, Sonia Ritorto, Corradina Sapia, Vincenzo Tanasi, Paolo Terranova, Vincenzo Toro, Francesco Trapani, Tamara Vinci

Noto Movimento Popolare: Marco Basile, Giuseppe Cannazza, Maria Cavarra, Carmelo Cosentino, Giovanna Frasca, Donatella Garofalo, Giuseppe Gulizia, Salvatore La Rosa, Giovanni Lorefice, Corrada Mammana, Florinda Persico, Catia Pricone, Giuseppina Quartararo, Pietro Rosa, Ivan Sfragaro, Vincenzo Zarbo

Netini in Movimento: Ilaria Battaglia, Corrada Bonomo, Giovanni Campisi, Giuseppina Caruso, Sonia Cassibba, Adriano Formica, Paolo Ignoto, Andrea Libro, Corrado Macca, Maria Rita Mammana, Ines Micale, Corradina Morosini, Calogero Patricola, Barbara Pavano, Arturo Rizza, Emanuele Ruga

Noto Nostra: Federica Bianca, Mariagrazia Cannella, Corrado Casalino, Livia Cassar Scalia, Renato Di Rosa, Andrea Stefano Falconeri, Veronica Filingeri, Vincenzo Leone, Stefania Lisfera, Paoletta Pacini, Giovanni Paolino, Roberto Rametta, Ambra Rau, Agatino Rosa Calamaro, Edoardo Travali, Bruno Zani

Insieme per Noto: Carmen Andolina, Antonino Castello, Elisa Cordeschi, Cristian Cretto, Clara Di Stefano, Giovanni Ferrero, Roberta Gianfriddo, Giorgio Danilo Giannone, Paolo Interlando, Maria Latino, Ada Merlato, Silvia Panetti, Corrado Rizza, Corrada Scollo, Maurizio Sessa, Luca Zaccone

Notolibera: Rosa Bologna, Anna Lara Monaco, Maria Sessa, Maria Landolina, Concetta Infantino, Giuseppina Figura, Andrea Belluardo, Paolo Albanese, Franzo Conforto, Massimo Leonetti, Corrado Leone, Francesco Giarratana, Giuseppe Boscarino, Mauro Giarrizzo, Giorgio Giannone, Salvatore Bellobuono

Candidato sindaco Aldo Tiralongo

Passione Civile: Mario Alì, Sesto Avolio, Maria Grazia Bellassai, Viviana Bonfanti, Vincenzo Bono, Sebastiano Caristia, Laura Cassonello, Giuseppina Farina, Carmelo Filingeri, Mara Nastasi, Concettina Raudino, Rosaria Ravizza, Gianluca Rossi, Sossio Claudio Santirelli, Vincenzo Spadaro, Santo Spatola

Noto Partecipa: Giuseppe Amenta, Gianni Andolina, Salvatore Andolina, Salvatore Burla, Michele Castobello, Nunzia De Grande, Rosario Gieri, Mariangela Gioacchini, Corrado Gurrieri, Francesco Lupo, Giuseppina Monaca, Maria Fatima Palumbo, Salvatore Passarello, Mariachiara Pizzo, Davide Raeli, Antonina Santoro

Partito Democratico: Salvatore Boscarino, Marco La Rosa, Natale Caristia, Silvestro Cavarra, Emanuele Della Luna, Sabrina Infantino, Davide Puliatti, Renata Prado, Speranza Rizza, Corrada Salemi, Niccolò Salvia, Francesco Scala, Emanuele Sparacino, Vincenzo Giunta, Francesca Faricelli

Udc: Michele Amaddio, Salvatore Cutrali, Eleonora Dimartina, Siria Di Stefano, Giovanni Ferlisi, Roberta Garofalo, Andrea Guastella, Angelo Italiano, Salvatore Lauretta, Samantha Marini, Francesco Mollica, Giovanni Morana, Maurizio Parentignoti, Carmelo Rizza, Veronica Tarantello

Forza Italia: Francesco Arancio Rubino, Angelo Caccamo, Michela Di Stefano, Concetta Filinceri, Marta Fitula, Giuseppe Fruciano, Salvatrice Ignoti, Sebastiano Milluzzo, Salvatore Roccaro, Simone Rosana, Antonino Sammito, Vincenzo Schemmari, Giusi Solerte, Marialucrezia Tela

