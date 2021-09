Rifiuti, Barbagallo: "Con il sistema di Lentini in tilt la raccolta in 150 comuni siciliani"

"Il limite di 600 tonnellate di rifiuti al giorno, da conferire in ordine cronologico di arrivo all'impianto di Lentini, sta letteralmente facendo scoppiare il sistema di raccolta in 150 comuni della Sicilia. Un limite che è appena sufficiente per la sola città di Catania: la fila di auto-compattatori all'esterno di Sicula Trasporti è lo specchio del fallimento del governo regionale e del suo inesistente piano per i rifiuti". Lo dice il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo a proposito dell'emergenza rifiuti a causa delle limitazioni al conferimento di rifiuti indifferenziati nell'impianto Sicula Trasporti, prossimo alla saturazione.

"Non può esistere il principio - aggiunge - del chi arriva prima può scaricare i rifiuti. Non è possibile proseguire in questo modo che sta mandando in tilt il sistema di raccolta differenziata con turni saltati e auto-compattatori che restano pieni. In tempi non sospetti avevamo avvertito che il Piano rifiuti del governo regionale era una scatola vuota e questi sono i risultati. Il governo Musumeci deve - conclude - con urgenza intervenire per risolvere l'emergenza".

