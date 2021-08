Strada arcobaleno vicino scuola a Siracusa, la protesta dell'ex assessore Bandiera: "È simbolo gay"

Polemica a Siracusa dopo la decisione dell’amministrazione comunale di dipingere con i colori dell’arcobaleno un tratto di strada vicino a una scuola. L’area in questione, su provvedimento della Giunta, è stata chiusa al traffico veicolare per ridurre le emissioni di smog in prossimità dell’ingresso dell’istituto scolastico. Contro la scelta del Comune di usare questi colori l’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, esponente di Forza Italia.

«È la bandiera Lgbt - spiega - a colori invertiti, simbolo delle comunità gay o comunità arcobaleno, insieme composito di organizzazioni lesbiche, gay, bisessuali, transgender, quella impressa dall’amministrazione comunale, davanti la scuola media Paolo Orsi». L’esponente politico ha raccolto la posizione di diversi gruppi di persone contrari al provvedimento dell’amministrazione comunale.

«Se si voleva dare un messaggio o un insegnamento, nel segno del rispetto - aggiunge l’ex assessore regionale - di ogni essere umano, della integrazione e della non discriminazione, principi che condivido e che difenderei a qualsiasi costo, ritengo che farlo davanti qualsiasi scuola che, tra l’altro, non ha nel proprio programma ministeriale l’educazione sessuale, sia un errore, se non una provocazione».

Ferma la replica dell’assessore alla Mobilità di Siracusa, Maura Fontana: «Lo sforzo immane che richiede dare una simile interpretazione lascia intendere tutto il disagio di chi, non potendo trovare motivi reali inerenti il progetto per seguire la via della contestazione, si voglia appigliare disperatamente a ragioni recondite che però nel caso specifico risultano non solo false illazioni ma un offensivo riferimento che non si riconosce e si rigetta con forza».

