Siracusa, Meloni critica il villaggio della solidarietà: "250 mila euro per un'altra baraccopoli"

"Quello che sta accadendo a Siracusa ha dell’incredibile. Dopo anni di battaglie i cittadini della frazione di Cassibile hanno ottenuto lo sgombero della storica baraccopoli abusiva dove vivevano centinaia di immigrati clandestini e non. Ma ora arriva la beffa: si stanno spendendo quasi 250 mila euro per costruire un "villaggio della solidarietà", in realtà un altro vero e proprio ghetto". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

"Questo avviene in un territorio dove mancano i servizi più essenziali per i cittadini, dalle strade all’illuminazione e al gas. È assurdo che si continuino a ripetere gli errori del passato - aggiunge Meloni - . Fratelli d’Italia dice no, sostiene la battaglia dei comitati e continuerà a tenere accesi i riflettori su questo caso, uno dei tanti simboli delle scellerate politiche sull'immigrazione portate avanti in questi anni a danno dei cittadini".

© Riproduzione riservata