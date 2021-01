Migranti, Musumeci: "Ocean viking ad Augusta? Scelta azzardata, siamo zona rossa"

"Appare azzardata e non prudente la scelta del governo centrale di autorizzare proprio in Sicilia, zona rossa per l'epidemia Covid, l'approdo della nave Ocean Viking con 373 migranti a bordo, al porto di Augusta". Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

"Ho sentito - prosegue - il prefetto e il direttore generale dell'Asp di Siracusa, che mi hanno assicurato il tampone rapido su tutti, minori e adulti. I minori non accompagnati saranno condotti in provincia di Agrigento, nei Centri preposti, mentre gli adulti saranno trasferiti sulla nave Mediterranea, ormeggiata in rada ad Augusta per la quarantena".

"Presto - conclude - incontrerò il ministro dell'Interno per sollecitare l'avvio delle promesse iniziative sui migranti, finora inattuate. Non si può aspettare l'avvio dell'estate per riportare in alcuni Centri dell'Isola tensione e contrasti. Del dramma dei migranti è l'intera Europa che deve farsi carico".

