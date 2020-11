Siracusa, è morto l'ex presidente della Provincia Armando Foti

Ha lottato finchè ha potuto contro un male incurabile, ma non ce l’ha fatta. E’ morto a 78 anni, l’ex presidente della Provincia regionale di Siracusa, Armando Foti. Democristiano della prima ora, aveva seguito in politica le orme del fratello, Gino, già sottosegretario di Stato con la Democrazia cristiana.

Armando Foti all’epoca faceva parte della corrente andreottiana ed era un personaggio legato al mondo dell’associazionismo siracusano. Fu anche tra i promotori della squadra di pallavolo, dell’Aurora, non facendo mai mancare il suo supporto al sestetto siracusano. Era stato più volte assessore provinciale e consigliere ed era riconosciuto anche dai suoi avversari come un grande mediatore. Nell’ultimo periodo si era un pò defilato dalla politica, anche se nelle campagne elettorali era attivissimo a sostenere i suoi candidati. Era rimasto fortemente provato per la morte di un figlio, Paolo, avvenuta nel 2018. Lascia la moglie e due figli, Alfredo e Alberto.

"Vicinanza alla famiglia" viene espressa dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per la morte di Armando Foti. "Se n'è andato - continua il sindaco - un protagonista delle vita politica siracusana, un uomo che non ha cessato fino alla fine di impegnarsi sebbene da tempo ormai non ricoprisse incarichi pubblici. Soprattutto all’ex Provincia regionale, come presidente, assessore o semplice consigliere, è stato a lungo tra gli artefici di scelte importanti per il nostro territorio. Esprimo le condoglianze alla famiglia anche a nome della Giunta e di tutta la città".

© Riproduzione riservata