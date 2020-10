Concerto Bocelli a Noto, Pasqua (M5S): "Siciliani in ginocchio, evento inopportuno"

“Mentre imprenditori, commercianti e gran parte dei siciliani guardano al loro futuro con sempre maggiore preoccupazione a causa dell’avanzare del Covid, Musumeci trova tempo e denaro pubblico per il concerto di Bocelli a Noto. Tempi e modi sono sicuramente inopportuni. Specie se si pensa che i siciliani non hanno visto un solo euro di quanto previsto dalla cosiddetta Finanziaria di guerra, costruita, però. coi i soldi del Monopoli”.

È il commento del capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua che aggiunge: “In un momento come questo ci parrebbe più opportuna la presenza e l’attenzione del presidente su faccende decisamente più importanti che su concerti che non si capisce se siano più proficui per l’organizzazione o per la promozione del turismo in Sicilia. Ci chiediamo, e con noi se lo chiedono tantissimi siciliani - prosegue -, se in un momento drammatico come questo, in cui tante categorie vedono appeso il proprio futuro al un filo sottilissimo, sia opportuno che Musumeci dedichi i propri sforzi e le risorse regionali a manifestazioni come questa o come quella di Dolce & Gabbana o quella dei suoi amatissimi cavalli di Ambelia, ad un tiro di schioppo da casa sua”.

“Tra l’altro – afferma la deputata Stefania Campo – Musumeci è immortalato in una foto con gente senza mascherina. Non capisce che è con l’esempio, il suo in primis, che possiamo far comprendere la gravità della situazione ai giovanissimi, agli sprovveduti e ai negazionisti dell’ultima ora?”.

© Riproduzione riservata