Coronavirus, positivo candidato al ballottaggio ad Augusta: via ai controlli

E’ risultato positivo al Covid19 Pippo Gulino, candidato a sindaco di Augusta andato al ballottaggio insieme a Giuseppe Di Mare.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Gulino, che in passato ha ricoperto la carica di primo cittadino, in un post sulla sua pagina Facebook .

"Nella serata di domenica non mi sono sentito in perfetta forma e ho deciso di effettuare un test per il Covid-19. Purtroppo sono risultato positivo. Invito chi sia venuto a stretto contatto con me in questi giorni così concitati, nonostante l’uso della mascherina, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Non preoccupatevi, sto bene e mi rimetterò presto, per la mia famiglia, per tutti voi, per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme".

Come da protocollo sanitario, Gulino è in isolamento insieme ai suoi collaboratori ma si sta provando a ricostruire l’intera rete del contagio.

