Siracusa, il Cga accoglie il ricorso: Francesco Italia resta sindaco

«Il Cga di Palermo ha accolto il ricorso di Francesco Italia che resta sindaco di Siracusa». Lo ha affermato il capo di Gabinetto del Comune di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa in merito al pronunciamento dei giudici amministrativi di secondo grado che, di fatto, hanno ribaltato la sentenza del Tar di Catania che, nel novembre scorso, aveva annullato la proclamazione a sindaco di Siracusa di Francesco Italia, esponente del Centrosinistra, ravvisando delle irregolarità in 9 sezioni in occasione delle elezioni amministrative del 2018.

Inoltre, il Tar, accogliendo il ricorso di Ezechia Paolo Reale, sfidante del Centrodestra, aveva anche disposto una mini tornata elettorale in quelle sezioni. Nei giorni successivi, il Cga aveva accolto la richiesta di sospensiva del primo cittadino che è tornato in carica ma nelle scorse ore, al termine di una lunga camera di consiglio, i giudici hanno dato ragione al sindaco.

© Riproduzione riservata