Siracusa, è morto il sindacalista e politico Turi Raiti

È morto Turi Raiti, un pezzo della sinistra siracusana, per molti decenni protagonista del dibattito politico e sociale dalla parte dei lavoratori e delle vittime della mafia.

Come segretario provinciale della Cgil, Raiti, che aveva 72 anni, è stato in prima linea accanto ai braccianti e nell’affrontare i problemi della zona industriale negli anni in cui il petrolchimico era la locomotiva del comprensorio.

Socio fondatore dell’associazione antiracket della provincia di Siracusa, per otto anni è stato sindaco di Lentini. Cordoglio viene espresso dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che parla di «uno stile basato sull'impegno in prima persona, che ha mantenuto anche rispetto alla criminalità quando è stato tra i fondatori dell’associazione antiracket e sindaco di Lentini durante gli anni 90».

