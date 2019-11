Il tour siciliano di Luigi Di Maio: tappa a Licata, Ragusa e Rosolini

Prosegue il tour siciliano del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S sarà a Licata alle ore 9.30 per incontrare il sindaco Giuseppe Galanti al palazzo di città in piazza Progresso.

Alle ore 13 sarà ad Ispica dove è in programma un sopralluogo delle aree alluvionate insieme al sindaco Pierenzo Muraglie.

Alle ore 15 l’agenda prevede una tappa a Ragusa per un incontro pubblico con i cittadini insieme agli attivisti e ai portavoce del MoVimento 5 Stelle nella sala eventi della Camera di Commercio in piazza Libertà. Alle 17.30 il tour prosegue a Rosolini in Sala Cartia. Si discuterà dei danni provocati dal maltempo che ha messo in ginocchio tante imprese agricole tra Rosolini e Noto. Successivamente proseguirà per Augusta.

© Riproduzione riservata