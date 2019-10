Una bufera sul Borgo dei Borghi, la rivolta di Palazzolo Acreide

Il risultato della finalissima del Borgo dei Borghi non è piaciuto ai cittadini di Palazzolo Acreide e per dirla tutta nemmeno all'assessore della Regione Siciliana Manlio Messina, che ha chiamato in causa la Rai.

"Se corrisponde al vero che Philippe Daverio, presidente della giuria della gara “Borgo dei borghi”, tempo addietro ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bobbio per “meriti nella valorizzazione” del borgo, ci troviamo di fronte a un grande papocchio, per non dire altro", ha detto l'esponente del governo Musumeci. È doveroso che si corra ai ripari, riassegnando il riconoscimento a Palazzolo Acreide, borgo premiato con il quarantadue per cento dal televoto, risultato poi ribaltato dal voto della giuria di esperti presieduta da Philippe Daverio".

L'articolo di Vincenzo Rosana nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

