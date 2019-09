Comune di Siracusa, nasce il gruppo consiliare "Italia Viva"

Si è costituito a Siracusa il gruppo consigliare di "Italia Viva", il nuovo soggetto politico lanciato da Matteo Renzi. «La costituzione della nuova formazione politica non altererà gli equilibri politici nell’amministrazione comunale di Siracusa», garantisce l’ex sindaco Giancarlo Garozzo.

A far parte del nuovo gruppo a Palazzo Vermexio, sono Antonino Trimarchi, Laura Spataro ed Enzo Pantano. «Si tratta di una decisione convinta - spiegano Trimarchi, Spataro e Pantano - per nulla calata dall’alto. Per nostra formazione culturale e politica ci riconosciamo nello schieramento di Matteo Renzi e andremo a ricoprire il ruolo di "moderati" in Consiglio. Gli estremismi non ci sono mai piaciuti». (ANSA).

