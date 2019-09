Siracusa, Barbagallo: "Si blocchi il progetto alla tonnara di Capo Passero"

"Il progetto di realizzazione di un complesso turistico all'interno dell'ex tonnara di Isola di Capo Passero, rischia di essere realizzato a dispetto di tutte le incompatibilità e le norme di tutela di un paradiso naturalistico inserito nel Piano regionale delle Riserve e ricadente in un'area sottoposta a vincolo".

Anthony Barbagallo, parlamentare regionale Pd, richiama l'attenzione su una vicenda che interessa l'area in provincia di Siracusa, dove un complesso turistico potrebbe prendere il posto di una delle più antiche tonnare del nostro territorio.

"La sentenza del TAR di Catania che ha annullato il provvedimento del Dipartimento Beni Culturali in realtà non entra nel merito della vicenda, ma sia pur solo intervenendo sul piano procedurale - spiega Barbagallo - concede un pericoloso via libera alla realizzazione del progetto che sottraendo l'area alla pubblica fruizione ne altererebbe l'unicità quale luogo incontaminato".

"L'isolotto è un luogo dell'anima, - aggiunge Marika Cirone Di Marco - qui il sud est siciliano parla di storia, di operosità umana, di bellezza e si ricongiunge in un unico maestoso racconto". "L'assessore all'Ambiente - conclude Anthony Barbagallo - ha il dovere di intervenire emanando un provvedimento che blocchi definitivamente qualunque tipo di speculazione selvaggia del territorio". (ANSA).

