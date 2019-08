Tasse, il Comune di Noto accelera contro i cittadini morosi

Il Comune di Noto ha deciso di accelerare contro i cittadini morosi, approvando in giunta un atto di indirizzo che dà mandato al Settore Servizi Finanziari di provvedere all’invio delle ingiunzioni di pagamento a chi non è in regola.

Per fare questo, il Comune si doterà di un’apposita squadra di professionisti dato che i servizi offerti da Riscossione Sicilia e dall’Agenzia dell’Entrate non bastano più ad assicurarne il recupero, prevedendo così di gestire il servizio in maniera diretta. I crediti riguardano: multe, Tari, Imu, canone acqua, ed altro.

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE