Piantedosi incontra i vigili del fuoco della foto a Carlentini: «Il Paese vi è grato»

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato questa mattina al Viminale la squadra dei vigili del fuoco di Siracusa, i cui componenti erano stati ritratti - in quella che è divenuta la foto simbolo dell’impegno straordinario durante l’emergenza dei giorni scorsi sull’intero territorio nazionale - quando, al termine dell’intervento per un incendio a Carlentini il 25 luglio, erano distesi a terra, provati dalla fatica dopo cinque ore di lavoro. All'incontro con la squadra dei vigili del fuoco composta da Mario Rocca con Tullio Scionti, Alessandro Rinato, Christian Pelligra, Andrea Carfì, Giuseppe Accetta, erano presenti il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Carlo Dall’Oppio, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti.

Piantedosi ha voluto ringraziare loro anche in rappresentanza di tutte le squadre dei vigili del fuoco d’Italia, impegnate nella lotta agli incendi boschivi e nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità, «per la professionalità e la dedizione che mostrano ogni giorno per la tutela della vita dei cittadini e dell’ambiente».

«Tutto il Paese vi è grato per la competenza e l’impegno che dimostrate in ogni occasione. Sono esemplari l’abnegazione e il coraggio che caratterizzano il vostro lavoro nei momenti più difficili a tutela della comunità» ha sottolineato il titolare del Viminale.