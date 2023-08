La palermitana Gloria Di Bella è Miss Sicilia: per lei l'approdo diretto in finale e il sogno di imitare Daniela Giordano

La più bella di Sicilia è di Palermo. E precisamente della Zisa. È Gloria Carola Di Bella, 17 anni, che nella calda notte d’estate di ieri l’altro, nell’angolo più esaltante della settecentesca Noto dove si fronteggiano i due simboli del barocco, palazzo Ducezio, sede del Comune, e la Basilica Cattedrale, è stata incoronata regina del concorso più amato dalle ragazze. Per lei, al termine di un vero e proprio tour de force - partito dalle Isole Eolie lo scorso 21 luglio, ha visto sfilare più di quattrocento ragazze in tante piazze siciliane -, si sono aperte di diritto le porte della finale di Miss Italia, ottantaquattresima edizione in programma il prossimo ottobre. Gloria tenterà di riportare a Palermo il titolo di Miss Italia, che manca dal lontano 1966, quando a vincerlo fu Daniela Giordano, scomparsa lo scorso dicembre a 76 anni. È lei finora l'unica palermitana vincitrice della corona di Miss Italia. Il concorso in Sicilia è organizzato dall'esclusivista regionale Salvo Consiglio. Hanno presentato la serata Antonello Consiglio e le due Miss Sicilia precedenti, Giada Rumè di Palma di Montechiaro (vincitrice nel 2021) e Anita Lucenti (vincitrice l'anno scorso). Presente a Noto Miss Italia 2022 Lavinia Abate.

