Miss Italia, la lentinese Giusy Di Giorgio stacca il biglietto per la fase nazionale

Giusy Di Giorgio di Lentini (provincia di Siracusa) è prefinalista nazionale per l’edizione di Miss Italia 2023. Andrà alla fase successiva con il titolo di Miss Sport Givova Sicilia, nella squadra siciliana guidata dall'esclusivista Salvo Consiglio. La prova di selezione regionale che ha permesso a Giusy di staccare il biglietto per la fase nazionale si è svolta a Villasmundo, frazione di Melilli, sempre in provincia di Siracusa. La serata è stata condotta da Antonello Consiglio e Giada Rumè.

