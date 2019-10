Maltempo, allerta rossa per temporali: scuole chiuse a Noto e Catania

In seguito all'allerta rossa per maltempo diramata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e che interesserà la Sicilia Orientale, domani, venerdì 25 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado presenti a Noto e la sede del Cumo, resteranno chiuse per precauzione

Lo ha stabilito il sindaco Corrado Bonfanti con apposita ordinanza sindacale (numero 324/s) appena firmata.

A chiudere anche le scuole di Catania per decisione del sindaco Salvo Pogliese «per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare».

