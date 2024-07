La Casa del Pomodoro svela la Sicilia

Immaginate uno spazio che è, al contempo, bistrot, bottega, laboratorio culinario e culturale. Ma non solo. Pensate a un luogo in cui, attraverso la cucina e una realtà agricola d’eccellenza, si esercita e si coltiva una dimensione fondamentale per l’essere vivente, uno dei valori più importanti per l’uomo: la memoria. E lo si fa attraverso il racconto. Il racconto di un territorio che è assai distante dagli stereotipi che gli si vogliono affibbiare. Siamo a Marzamemi e basta varcare la soglia de «La Casa del Pomodoro» per essere catapultati in una realtà unica in Sicilia. Uno spazio che nasce da un sogno e che cresce con una vocazione precisa. Siamo in un territorio vasto della Sicilia Orientale, che va per l’appunto da Marzamemi, passando per Pachino e fino a Portopalo di Capo Passero. In quest’area c’è la realtà agricola del pomodoro di Pachino Igp.

E in questo contesto opera Gianfranco Di Fede fondatore de «La Casa del Pomodoro» e di Verdurazon.it. Si è messo al lavoro con la ferma volontà di cambiare uno stato delle cose che per troppo tempo ha reso quest’Isola china, schiacciata dal peso dei luoghi comuni. La stessa Sicilia che è, invece, un luogo dove si costruisce il futuro. Una regione che si conferma un laboratorio privilegiato di idee e di tendenze. Ecco perché «La Casa del Pomodoro» è un esempio. Qui si può vivere la Sicilia e Pachino a 360 gradi. Si può fare un'esperienza unica grazie al racconto di una terra che ha una storia importante. Importante quanto il suo «oro rosso», il pomodorino Igp, acronimo che sta per indicazione geografica protetta.

Ma non siamo davanti a una celebrazione che guarda al passato. Qui la prospettiva è diversa: è rivolta al futuro attraverso il racconto dei produttori e del vero cuore dell’Isola. La dimensione migliore per investire e valorizzare il territorio. Perché la prima azione che si fa è quella di riscoprire un luogo: nello stesso momento della scoperta si preserva la sua memoria storica.

«La Casa del Pomodoro» è tutto questo, e molto di più. Sì, perché riesce ad avere un impatto sul territorio. E il modo, come detto, è molto semplice: raccontandolo. Un racconto però sganciato dai cliché e da una visione logora della Sicilia. Il racconto che «La Casa del Pomodoro» fa è fresco, giovane, rock. «Ci siamo stancati di una Sicilia fatta solo di tamburelli e maioliche, la Sicilia non è solo questa».

«La Casa del Pomodoro» è una realtà che mette insieme l'aspetto storico, quello del gusto, quello dalla formazione e della memoria.

In questo spazio che è anche museo viene raccontata la storia del pomodoro dal suo arrivo in Europa dal Perù. Ma c'è anche un banco di degustazione e un laboratorio didattico che unisce la cultura e la storia alla cucina contemporanea.

La Casa del Pomodoro è, in poche parole, il riflesso di una visione che diventa realtà e che segue e si accompagna al food e-commerce con Verdurazon.it. A questa realtà digitale viene affidato il compito, importante, di raccontare e portare pezzi di Sicilia in giro per l'Italia. Un viaggio che parte dalla tavola e che finisce con l’accendere un desiderio: scoprire un territorio in maniera alternativa. «La Casa del Pomodoro» è un portale che guida alla scoperta del territorio e della sua storia, del pomodorino Pachino Igp e dei produttori e delle aziende che negli anni hanno contribuito alla crescita e alla promozione di un'immagine veritiera e priva di pregiudizi sulla Sicilia.