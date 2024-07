Adelfio, il tonno rosso d’eccellenza con il metodo di lavorazione tradizionale

Il «Tonno Rosso del Mediterraneo» e la «Bottarga di Tonno Rosso» sono due prodotti che hanno dietro tanta storia e che si legano profondamente al territorio. Nascono dalla passione di chi ha vissuto del mare e nel mare ha creduto. Al punto da porre le basi per un’azienda di famiglia che oggi entra a pieno titolo tra quelle che meglio raccontano la Sicilia. Parliamo di Adelfio, un marchio che si fonda su metodi di lavorazione tradizionali e su un pescato che proviene da zona Fao 37.2.2, ovvero la zona del Mediterraneo centrale e del mar Ionio.

Una scelta possibile grazie alle strette collaborazioni con i pescatori locali che sono state mantenute per tre generazioni di fila. La storia del marchio Adelfio inizia nel 1931 quando un giovane proveniente da Palermo si reca a Marzamemi per prendere parte alla mattanza del Tonno Rosso, l’antica pratica di pesca del tonno rosso.

All’epoca Marzamemi era una delle principali tonnare della Sicilia, apportando un introito economico per l’isola e l’Italia non indifferente. Questo giovane era Gaetano Adelfio, nonno paterno dell’attuale titolare suo omonimo. Gaetano era un abile pescatore, ma soprattutto un abile trasformatore e lavoratore del tonno rosso e altre conserve ittiche, come lo sgombro sott’olio e le acciughe. Arrivano gli anni ’70 e mentre la pesca del tonno rosso iniziava a tramontare nel borgo di Marzamemi, il figlio Francesco decide di investire nel borgo acquistando l’attuale immobile. Qui verrà ampliato il laboratorio di produzione e messe le basi per far crescere il marchio Adelfio.

Oggi, alla guida c’è Gaetano che custodisce il metodo tradizionale di lavorazione del tonno e del pesce azzurro, ossia una volta arrivato il pesce fresco in laboratorio questo viene bollito con acqua e sale, pulito e messo sott’olio d’oliva. Gaetano, fiero della tradizione di famiglia, resta fedele alla qualità del prodotto selezionando materia prima proveniente solamente dalla zona Fao 37.2.2, ossia il Mar Mediterraneo.

Gaetano è vigile anche sul presente per questo si impegna a portare sulle tavole dei suoi clienti pesce pescato da metodi rispettosi dell’ambiente marino prediligendo partnership con pescatori locali, sta modificando il laboratorio di produzione per far sì che questa venga effettuata da energie da fonti rinnovabili e si attiene rigorosamente al rispetto delle quote imposta dall’Unione europea per la pesca del tonno rosso. I prodotti di punta sono quelli della linea di «Tonno Rosso», dalla «Ventresca», premiata anche da Gambero Rosso, al filetto.

C’è poi tutta la selezione prodotti che racchiude i sottoli di pesce azzurro come sgombro, pesce spada e uova di pesce spada, acciughe, cernia, ricciola e tutti gli altri pesci comunemente conosciuti come tonni: dal tonnetto del Mediterraneo o tonno striato, al tonno palamita, tonno alalunga e il tonno tombarello. La selezione Adelfio vanta anche una categoria di prodotti per tagliere. Tra questi il carpaccio affumicato di tonno rosso e il carpaccio affumicato di pesce spada. Altro prodotto di qualità della selezione Adelfio è la bresaola di tonno rosso, in dialetto chiamata mosciame. Questo prodotto, tra quelli da tagliere, è quello più legato alla tradizione territoriale.