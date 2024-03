Adelfio, da Marzamemi in tutto il mondo bontà a prima vista

La storia del marchio Adelfio inizia nel 1931, quando un giovane da Palermo si reca a Marzamemi per prendere parte alla mattanza del tonno. All’epoca il piccolo borgo dell’estremo sud siculo era uno dei punti più produttivi della pesca e trasformazione del tonno rosso e del pesce azzurro.

Gaetano, nonno dell’attuale titolare, era un abile trasformatore e ogni estate partecipava alla stagione di pesca. Inizia così la produzione del tonno rosso Adelfio. Poi negli anni ‘70 arriva la scelta del figlio Francesco di ampliare la produzione aggiungendo la linea del pesce azzurro. Oggi, siamo alla terza generazione con Gaetano, che guida i suoi ragazzi a preservare i metodi della tradizione per la trasformazione dei prodotti ittici locali, dai prodotti di punta come la ventresca e la bottarga di tonno rosso ai deliziosi filetti di pesce azzurro come lo sgombro. Da sempre, Adelfio segue la ricerca delle migliori materie prime, selezionando attentamente e personalmente in banchina il pesce che entra nello stabilimento di produzione. Non manca lo sguardo attento alla sostenibilità con particolare rispetto delle quote fornite dall’Unione Europea per la nostra zona FAO di riferimento, il graduale adeguamento dello stabilimento a metodi di produzione circolari, la selezione dei fornitori di materia prima che usano solamente metodi di pesca che rispettano l’ambiente marino. La storia della nostra famiglia, la selezione della materia prima di qualità, pescata esclusivamente nella zona FAO 37, la custodia dei metodi di lavorazione tradizionale del pesce azzurro sono i vettori che guidano l’azienda e che porta sulla tavola dei clienti e sugli scaffali dei nostri rivenditori, sia in Italia che nei principali mercati europei, tra cui la Francia e la Germania. Perché come un vento che soffia deciso è volontà di Adelfio preservare il vero prodotto che nasce dalla trasformazione e dalla tradizione della pesca del tonno rosso di Marzamemi. I prodotti Adelfio hanno una lunga storia e affondano le loro radici nell’antica pratica della Mattanza. Nel 1931 quando Gaetano Adelfio, nonno dell’attuale titolare, si reca a Marzamemi per prendere parte alla mattanza, porta con sé tutto il sapere e la maestria delle tecniche di lavorazione apprese a Palermo, sua città di origine. I prodotti di punta sono, sicuramente, quelli della linea di Tonno Rosso, dalla Ventresca, premiata anche da Gambero Rosso, al filetto.