Senato, provvisorio: Salvo Sallemi al 36,3% nell'uninominale Sicilia Siracusa-U05 (Sez. 891/905)

SENATO MAG.: SICILIA - U05

891 sezioni su 905

CANDIDATO/LISTE VOTI %

----------------------------------------------------------------

SALLEMI SALVATORE 117.153 36,3

- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 66.020 20,5

- FORZA ITALIA 30.713 9,5

- LEGA PER SALVINI PREMIER 17.614 5,5

- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2.806 0,9

PISANI GIUSEPPE 95.050 29,1

- MOVIMENTO 5 STELLE 95.050 29,1

AMENTA PAOLO 58.030 17,9

- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 40.926 13,9

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 6.384 2,0

- +EUROPA 4.599 1,4

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2.121 0,7

GUASTELLA ANTONIO 26.457 8,2

- SUD CHIAMA NORD 26.457 8,2

BUSCEMA MARIANNA 14.443 4,4

- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 14.443 4,4

CAVALLO EMANUELE 5.048 1,7

- ITALEXIT PER L’ITALIA 5.048 1,7

ZERO GIOVANNI ARMANDO 2.830 0,8

- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.830 0,8

PICCIONE GIORGIO 2.399 0,7

- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.399 0,7

SCAGLIONE ANGELO 990 0,3

- VITA 990 0,3

MORELLO GIULIO 755 0,2

- ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 755 0,2

