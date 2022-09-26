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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Senato, provvisorio: Salvo Sallemi al 36,3% nell'uninominale Sicilia Siracusa-U05 (Sez. 891/905)
I VOTI

Senato, provvisorio: Salvo Sallemi al 36,3% nell'uninominale Sicilia Siracusa-U05 (Sez. 891/905)

elezioni 2022, politiche 2022, Siracusa, Elezioni 2022
Salvo Sallemi

SENATO MAG.: SICILIA - U05

891 sezioni su 905

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
SALLEMI SALVATORE 117.153 36,3
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 66.020 20,5
- FORZA ITALIA 30.713 9,5
- LEGA PER SALVINI PREMIER 17.614 5,5
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2.806 0,9
PISANI GIUSEPPE 95.050 29,1
- MOVIMENTO 5 STELLE 95.050 29,1
AMENTA PAOLO 58.030 17,9
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 40.926 13,9
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 6.384 2,0
- +EUROPA 4.599 1,4
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 2.121 0,7
GUASTELLA ANTONIO 26.457 8,2
- SUD CHIAMA NORD 26.457 8,2
BUSCEMA MARIANNA 14.443 4,4
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 14.443 4,4
CAVALLO EMANUELE 5.048 1,7
- ITALEXIT PER L’ITALIA 5.048 1,7
ZERO GIOVANNI ARMANDO 2.830 0,8
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2.830 0,8
PICCIONE GIORGIO 2.399 0,7
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 2.399 0,7
SCAGLIONE ANGELO 990 0,3
- VITA 990 0,3
MORELLO GIULIO 755 0,2
- ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 755 0,2

 

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