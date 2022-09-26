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Elezioni 2022

Home Elezioni 2022 Camera, provvisorio: Cannata al 39,7% nell'uninominale Sicilia 2 Siracusa-U04 (Sez. 381/422)
I VOTI

Camera, provvisorio: Cannata al 39,7% nell'uninominale Sicilia 2 Siracusa-U04 (Sez. 381/422)

elezioni 2022, politiche 2022, Siracusa, Elezioni 2022

CAMERA MAG.: SICILIA 2 - U04

381 sezioni su 422

CANDIDATO/LISTE VOTI %
----------------------------------------------------------------
CANNATA GIOVANNI LUCA 55.570 39,7
- FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 30.329 22,1
- FORZA ITALIA 14.316 10,4
- LEGA PER SALVINI PREMIER 7.207 5,3
- NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 2.745 2,0
DI PIETRO MARIA CONCETTA 46.882 33,5
- MOVIMENTO 5 STELLE 46.096 33,6
AZZOLINA LUCIA 24.663 17,6
- PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 17.792 13,0
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA 2.471 1,8
- +EUROPA 1.975 1,4
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1.668 1,2
CARBONE CONCETTA 7.270 5,2
- AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 7.069 5,2
CALLERI GIOVANNI 2.776 2,0
- ITALEXIT PER L’ITALIA 2.731 2,0
ARMENIA LUCIA 1.670 1,2
- ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.640 1,2
CANDIDO NICOLA 1.323 0,9
- UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.273 0,9

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