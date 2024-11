Permette di registrare le molestie olfattive, presentato alla Procura di Siracusa il progetto Nose di Arpa Sicilia e Cnr-Isac

L’app Nose è stata progettata per raccogliere le segnalazioni dei cittadini sui miasmi percepiti, offrendo uno strumento geolocalizzato per mappare e monitorare in tempo reale i fenomeni odorigeni. Questo progetto, già attivo dal 2019 nell’Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (Aerca) di Siracusa (Augusta, Melilli, Priolo G., Siracusa, Floridia, Solarino), si propone di aumentare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

La Procura di Siracusa ha organizzato presso il Tribunale un incontro per la diffusione del sistema Nose (Network for Odour SEnsity), progetto che permette una sorveglianza innovativa ed in tempo reale delle pressioni antropiche e che consente di registrare le molestie olfattive. L’incontro, aperto al pubblico, ha registrato una significativa partecipazione delle forze dell’ordine. Un importante riconoscimento per il sistema di monitoraggio delle emissioni odorigene realizzata da Arpa Sicilia e Cnr-Isac.

«L'idea di presentare qui, in questa sede, il progetto Nose – ha detto la procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locale - è la dimostrazione che il nostro lavoro, che è quello dell'attività giudiziaria, ha un senso solo se compiuto in sinergia con le reti territoriali e l'Arpa Sicilia non può che essere un interlocutore preferenziale per una Procura che ha tra gli obiettivi principali quello della tutela dell'ambiente. Riteniamo che coinvolgere tutti i cittadini nella tutela del territorio e della propria salute sia una delle poche soluzioni possibili per arrivare ad avere dei risultati positivi e tangibili».

Il sostituto Procuratore Tommaso Pagano ha invitato le forze dell'ordine e il pubblico presente a scaricare in diretta l'app, sensibilizzando sulla diffusione e l'utilizzo dello strumento anche all’interno delle istituzioni.

Soddisfazione espressa dal direttore generale di Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, che ha puntato i riflettori sull'importanza della rinnovata collaborazione istituzionale per la tutela ambientale e la salvaguardia del territorio siciliano. «Questo incontro – ha commentato Infantino - si inserisce in un percorso virtuoso di sinergie istituzionali per il controllo e la tutela del territorio. Una cooperazione che consente di promuovere una cultura di legalità e sostenibilità favorendo un’azione preventiva oltre che repressiva. Un approccio che dimostra come il lavoro condiviso tra enti diversi possa generare risultati tangibili per la comunità e per l’ambiente».

L’app è disponibile al sito nose-cnr.arpa.sicilia.it e rappresenta un passo avanti verso un controllo ambientale partecipativo e tecnologicamente avanzato.