Dal ministero dell'Ambiente certificazione Green per l'oleificio palermitano Barbera

L’azienda olearia dell’imprenditore Manfredi Barbera, di Palermo, è la prima in Sicilia ad ottenere dal ministero dell’Ambiente la certificazione Madre Green in Italy, che punta a promuovere pratiche di produzione sostenibili e a fornire ai consumatori informazioni affidabili sulla sostenibilità dei prodotti che acquistano. «La sfida della sostenibilità non può essere rimandata - ha detto Manfredi Barbera, illustrando, nello stand Sicilia del G7 dell’Agricoltura in corso a Siracusa, il progetto Green - ed essere stati i primi in Sicilia ad ottenere la certificazione Madre Green in Italy da parte del ministero dell’Ambiente mi inorgoglisce particolarmente ma soprattutto conferma che abbiamo fatto un ottimo lavoro, rispondendo ai requisiti specifici richiesti per la nostra produzione, dalla scelta della materia prima allo smaltimento dei sottoprodotti».

Barbera ha anche sottolineato che la certificazione è stata ottenuta «con un prodotto Igp Sicilia, quindi un olio interamente concepito con una filiera siciliana, con olive che vanno dall’Etna a Trapani. Mi auguro che altre aziende siciliane possano seguire questo esempio perché la sostenibilità ormai è il futuro».