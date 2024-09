Arriva il servizio civile in agricoltura: l'annuncio al G7 Giovani di Siracusa, i primi progetti aperti a mille ragazzi

Diventa realtà il servizio civile agricolo. Mille giovani, in questa prima fase sperimentale, potranno partecipare ai progetti che gli enti interessati ad arruolare i ragazzi dovranno presentare dal 2 ottobre, quando sarà pubblicato l’avviso, fino alla scadenza del 28 novembre. Per l’annuncio del nuovo servizio civile il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha scelto un evento unico: il G7 Giovani che si è aperto oggi a Siracusa. A stretto contatto con lui ha lavorato al progetto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, assente al G7 Giovani per un problema di salute ma rappresentato da componenti del suo dicastero.

«Per la prima volta i giovani potranno servire la Patria con una attività di valore agricolo. Sarà un anno a spese dello Stato, che vuole valorizzare questa attività. - ha detto Lollobrigida - Il servizio civile permette a molti ragazzi di fare esperienza in tanti mondi, in agricoltura mancava questo tipo di propulsione e noi l’abbiamo voluta codificare, creando un asset specifico che permetterà ai giovani di svolgere attività in progetti che verranno disciplinati dal ministero delle Politiche giovanili al quale abbiamo conferito delle risorse». Per il ministro Abodi, «il servizio civile agricolo rappresenta una nuova e affascinante opportunità per i giovani».