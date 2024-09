G7 a Siracusa, Meloni: «L’agricoltura è la nostra identità, l'export agroalimentare verso i 70 miliardi di euro»

L’agroalimentare è una «questione di popolo». Per questo l’Expo DiviNazione 24 costruito intorno al G7 dell’Agricoltura a Siracusa, sulla suggestiva isola di Ortigia, è «un evento stupendo» e «l’iniziativa del ministro Lollobrigida è bella e intelligente» perché ha trasformato un evento chiuso come il G7 in una manifestazione aperta ai cittadini. E se le cose quest’anno «andranno come noi crediamo le esportazioni di prodotti agroalimentari varranno fino a 70 miliardi di euro». «In questi tre giorni i ministri dell'agricoltura si incontreranno per discutere dei problemi dell'agricoltura, degli agricoltori e della pesca - ha detto il presidente del consiglio dei ministri -. Qui si racconta la straordinaria capacità che i nostri agricoltori da millenni si impegnano per produrre il Made in Italy. L'agroalimentare del Made in Italy è un peso straordinario della nostra identità».

Il premier Giorgia Meloni arriva nella città siciliana, visita la Cattedrale, dove è in svolgimento un matrimonio e viene applaudita, visita la cappella di Santa Lucia che contiene il simulacro della patrona, e riceve un libro per la figlia. Poi sul palco accanto al ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, davanti a un banchetto con prodotti made in Italy, loda l’iniziativa. Una vicinanza che ha il sapore di un endorsement pubblico dopo un periodo in cui si sono rincorse ipotesi di isolamento del ministro anche in seguito alla separazione da Arianna, sorella della premier. Ipotesi che Lollobrigida, alla vigilia dell’Expo, aveva respinto al mittente in diverse interviste facendosi anche forza della presenza della premier e di 600 imprenditori che hanno creduto nell’iniziativa siracusana.