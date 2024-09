G7 agricoltura, il sindaco Italia: «Siracusa è pronta ad accogliere il summit»

Parcheggi e navette per consentire a produttori, operatori commerciali o semplici visitatori, di raggiungere il centro storico e ammirare dal 21 al 29 Divinazione Expo 2024 e, dal 26 al 28, il G7 Agricoltura e Pesca a Siracusa. Per il summit internazionale, e per la rassegna delle eccellenze dell’agroalimentare italiano, l’amministrazione comunale di Siracusa è al lavoro da mesi. Nel centro storico di Ortigia ci saranno circa 200 espositori provenienti da tutta Italia.

«Da giorno 21 al 29 sarà una normale Ztl con delle limitazioni orarie. I residenti e gli autorizzati avranno accesso libero mentre gli altri potranno entrare in Ortigia solo dalle 6,30 alle 9,30 e dalle 14 alle 16», ha spiegato il sindaco Francesco Italia. Per i soli residenti in Ortigia l’amministrazione metterà a disposizione gratuitamente una parte degli stalli del parcheggio Talete. I non residenti e i non autorizzati avranno a disposizione tre parcheggi che saranno collegati al centro storico con il trasporto pubblico locale.

È stato creato il «Siracusa Pass G7-Expo»: un abbonamento unico valido dal 21 al 29 settembre, al prezzo di 10 euro, che permette di viaggiare senza limiti su tutte le linee urbane. «Siracusa è stata scelta perché è stata ritenuta avere le condizioni per fare bene e noi vogliamo essere all’altezza delle aspettative», ha concluso il sindaco.

Il Comune ha programmato un cartellone di spettacoli e iniziative culturali. Infine, l’ufficio di gabinetto del sindaco e il servizio informatico hanno messo a punto una mappa dei luoghi e degli stand dell’esposizione che sarà consultabile sul sito istituzionale www.comune.siracusa.it.