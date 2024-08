Elettrodomestici, intesa fra l'azienda siracusana Tornado e il colosso Elaraby

La famiglia Sortino è legata al brand «Tornado» da oltre 50 anni, ha ricordato Pantano, che è responsabile di Confartigianato per l’internazionalizzazione delle imprese della provincia di Siracusa e presidente provinciale dell’Anap (l’Associazione Anziani e Pensionati della stessa confederazione). ElAraby Group, un impero industriale con oltre 45.000 dipendenti e un fatturato annuo di due miliardi di dollari, è controllato da una famiglia che occupa il 59° posto nella «Top 100 Arab Family Businesses» di Forbes, ha sottolineato ancora Pantano.

L’intesa punta a una «diffusione capillare del marchio “Tornado” in Italia e in tutta Europa, dopo il successo già ottenuto nei mercati arabi». Lo ha segnalato oggi Giuseppe Pantano, «brand ambassador» dell’azienda della provincia di Siracusa, che ha spianato la strada all’accordo, contribuendo, fra l’altro, ad accorciare i tempi burocratici.

La «Tornado SL Evolution», azienda siciliana attiva nella distribuzione di «prodotti innovativi» per la casa, alimentazione, salute e benessere, ha ufficializzato una «partnership strategica» con il colosso industriale egiziano ElAraby Group.

«Grazie alla nuova partnership commerciale, prossimamente il marchio “Tornado”, e tutta la sua linea di elettrodomestici, sarà presente in Italia e in Europa, sia nelle più importanti reti di vendita «porta a porta» che nelle migliori catene di distribuzione e centri commerciali, al fianco di top brand del calibro di Toshiba, Sharp, Sony, con una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, frigoriferi, condizionatori d’aria, lavatrici, e tutti i piccoli elettrodomestici come ferri da stiro, aspirapolvere e altro», ha sintetizzato Sortino