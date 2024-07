G7 agricoltura ed expo: con Lollobrigida dal 21 al 29 settembre ad Ortigia

Il G7 agricoltura ma anche un’expo dell’agricoltura e dell’agroindustria, dal 21 al 29 settembre a Siracusa, «a cui parteciperanno anche tutti coloro che svolgono funzioni che appaiono accessorie ma sono centrali, come tutte le nostre forze dell’ordine che rendono i nostri prodotti i più sicuri del pianeta con controlli puntuali; parteciperà il mondo della logistica, perché il mondo della produzione senza un’adeguata logistica non arriva sui mercati o arriva costi troppo elevati; e ci saranno le nostre associazioni agricole e le nostre grandi aziende». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, al Forum in masseria a Manduria, in Puglia.

Gli eventi si svolgeranno sull’isola di Ortigia, luogo simbolico, ha detto il ministro «perché mette insieme cultura, storia, appartenenza». Parteciperà «tutto il nostro tessuto produttivo, i nostri gioielli di famiglia, per mostrarli al mondo e lì ci sarà anche un confronto con 9 nazioni africane».