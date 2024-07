Priolo, Giancarlo Bellina confermato alla presidenza del cda di B2G Sicily

Il presidente Giancarlo Bellina ringrazia gli amministratori uscenti Corrado Agusta e Simone Mallardi per avere accompagnato e supportato la transizione della nuova società, in tempi brevi e con la massima efficienza ed efficacia, verso un modello di governance stand-alone, con tutte le funzioni di staff pienamente operative e a regime. Ha altresì ringraziato i componenti del collegio sindacale, il presidente Pierdomenico Rundo e i sindaci Massimo Conigliaro e Vito Ancona, noti professionisti siracusani, per il prezioso contributo profuso a supporto del consolidamento degli organi societari della B2G Sicily.

«Nonostante una forte contrazione della marginalità sul mercato elettrico registrata negli ultimi anni, che ha avuto dei riflessi anche sugli economics dei contratti di sito, B2G Sicily ha continuato a mantenere i suoi impegni nella fornitura delle utilities ai clienti del sito multisocietario di Priolo. La società, sotto la guida della Holding svizzera a partire dal 17 ottobre scorso, ha investito in iniziative di efficienza energetica, approvando a fine 2023 il progetto CAR (Cogeneratività ad Alto Rendimento) per il modulo 2 della centrale CCGT e i piani di manutenzione e investimenti mirati al miglioramento continuo dell'affidabilità, della performance e della sicurezza degli impianti. Grazie anche all’impegno e alla professionalità di un capitale umano fortemente motivato, che si avvale di una forza lavoro di 144 persone, la società oggi è operativa non soltanto nell’ambito delle funzioni Esercizio, Manutenzione e Investimenti, ma anche nelle aree di Energy Management, Amministrazione, Finanza e Controllo, e di Internal Audit. Ciò conferma la nostra capacità di potere affrontare le sfide della transizione ecologica e la nostra forte volontà e responsabilità di garantire la piena funzionalità del sito multisocietario di Priolo, certi di poter contare altresì su un rapporto di partnership con gli altri player di sito per la sostenibilità del nostro business nel medio-lungo termine», commenta Giancarlo Bellina.