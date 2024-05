Dal tempio di Apollo al castello Maniace: ecco tutti gli interventi previsti in provincia di Siracusa con il Fondo coesione

Cannata entra nel dettaglio. «Per il capoluogo e per i comuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo di tutti gli interventi, sono stati stanziati tra gli altri 4,5 milioni di euro per il ripristino della diga foranea del porto rifugio della baia di Santa Panagia, 2,3 milioni per il ripristino di via Lido Sacramento, altrettanti per il restauro e il consolidamento del tempio di Apollo e per l’ala ovest del castello Maniace», spiega Cannata, che parla di «interventi fondamentali per preservare la nostra storia e garantire la sicurezza dei cittadini». Inoltre, 15 milioni di euro saranno destinati alla protezione e riqualificazione paesaggistica e ambientale del litorale del Lido di Noto.

Anche la sicurezza stradale verrà migliorata con un milione di euro per il consolidamento del quartiere Canalazzo, mentre Sortino riceverà 1,5 milioni per una nuova rete idrica, Melilli vedrà la costruzione di nuovi pozzi idropotabili e impianti di illuminazione pubblica ad energia rinnovabile e Augusta beneficerà dei fondi previsti per il restauro del castello Svevo. Importanti somme sono previste anche per l’adeguamento sismico delle scuole e per l’efficientamento energetico, come dimostrano i 3 milioni di euro per la scuola Archimede e la primaria Papa Giovanni XXIII di Solarino. A Solarino sarà realizzato anche un nuovo parcheggio per la scuola Madre Teresa di Calcutta. Ad Avola, previsti fondi per i lavori di riqualificazione dell’ex cinema teatro Cappello come centro culturale congressuale e 3,8 milioni di euro per il raccordo della viabilità su via Sandro Pertini. Sono previsti interventi di miglioramento sismico ed energetico anche per le scuole di Portopalo e Ferla, mentre Francofonte otterrà 355 mila euro per pensiline con pannelli fotovoltaici. Il Libero consorzio ha ottenuto 1,6 milioni per la manutenzione straordinaria della Sp15 Solarino-Fusco-Sortino e 17 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione degli scarichi e degli impianti del biviere di Lentini, un intervento cruciale per la rivalutazione sismica.