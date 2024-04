Il Comune di Francofonte cerca tre educatori: i requisiti, il bando

Il Comune di Francofonte ha pubblicato un bando per educatori. Si tratta di una procedura di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione di 3 educatori professionali, area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1, a valere esclusivamente sui fondi del piano di attuazione locale del Distretto Socio Sanitario 49. Quota servizi del fondo povertà. I contratti saranno a tempo determinato per dodici mesi e part time (20 ore settimanali).

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno; oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell'Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; età non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza per la presentazione della domanda; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali in corso, per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l'accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente rendimento insufficiente, ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, o licenziati per violazioni disciplinari; idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie previste per il posto da ricoprire; assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di sesso maschile nati entro il 3l dicembre 1985).