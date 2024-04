Asp di Siracusa: concorso per 70 dirigenti medici, il bando

L'Asp di Siracusa ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di vari posti vacanti di dirigente medico in diverse discipline. Si tratta di 70 posti e la domanda va presentata entro il prossimo 12 maggio.

IL BANDO

I posti

I 70 posti di medico dirigente sono così suddivisi: un posto di dirigente medico disciplina: cardiologia; quattro posti di dirigente medico disciplina: gastroenterologia; due posti di dirigente medico disciplina: malattie infettive; quindici posti di dirigente medico disciplina: medicina d'emergenza urgenza; un posto di dirigente medico disciplina: medicina interna; un posto di dirigente medico disciplina: nefrologia; tre posti di dirigente medico disciplina: neonatologia; un posto di dirigente medico disciplina: oncologia; tre posti di dirigente medico disciplina: pediatria; undici posti di dirigente medico disciplina: psichiatria; un posto di dirigente medico disciplina: ginecologia e ostetricia; due posti di dirigente medico disciplina: oftalmologia; tre posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione; cinque posti di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica; tre posti di dirigente medico disciplina: igiene degli alimenti e nutrizione; tre posti di dirigente medico disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; undici posti di dirigente medico disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.