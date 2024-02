L'Asp Siracusa assume dirigenti medici per potenziare gli ospedali

Via libera dell’Asp Siracusa alle assunzioni di 4 medici a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi libero professionali a tempo determinato per potenziare gli organici degli ospedali. Le assunzioni di ruolo riguardano un dirigente medico per l’apparato respiratorio e 3 dirigenti medici di medicina interna per gli ospedali di Augusta, Avola-Noto e Lentini che prenderanno servizio nei primi giorni di marzo.

Inoltre, tra i medici che hanno presentato le istanze di partecipazione nella prima settimana di pubblicazione dei bandi pubblici aperti, in possesso dei requisiti, il commissario straordinario Alessandro Caltagirone ha deliberato l’assunzione a tempo determinato di 1 dirigente ortopedico e di 1 dirigente oncologo; inoltre, deciso il conferimento di incarichi libero professionali per 1 anestesista, 5 dirigenti medici e 3 specializzandi per i pronto soccorso.

Il commissario straordinario ha deliberato, inoltre, l’ammissione di 12 candidati in possesso dei requisiti al concorso per 16 posti a tempo indeterminato per dirigenti medici di pronto soccorso e la nomina delle commissioni. Sono in corso i colloqui per altri 150 medici circa, in gran parte specializzandi, di tutte le branche, che si concluderanno la prossima settimana, candidati che hanno presentato istanza nella prima settimana di apertura dei bandi. Infine, sono già state istituite le commissioni per formulare le graduatorie dei professionisti a tempo determinato che hanno presentato le domande dalla seconda settimana in poi e quelle per graduatorie e colloqui per gli incarichi libero professionali per tutte le discipline compatibilmente con il fabbisogno aziendale.