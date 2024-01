È morto a Palermo l'ex direttore di Confindustria Siracusa Giovanni Catalano

Si è spento, a causa di una lunga malattia, Giovanni Catalano (nella foto), 68 anni, già direttore di Confindustria Siracusa e direttore della Federazione regionale degli industriali per 16 anni, maturando grande esperienza nella gestione ed organizzazione dell’associazione.

Lo ricorda Alfio Franco Vinci, già direttore di Confindustria Catania: «Conobbi Giovanni Catalano quando ci ritrovammo a rappresentare le imprese in seno alla Commissione Regionale per l’impiego (la CRI), facendo ottenere una deroga speciale per la Sicilia, ove fu possibile stipulare Contratti di Formazione e Lavoro per disoccupati fino a 45 anni di età. Fu un successo inimmaginabile, unico in Italia, che produsse effetti per oltre un quinquennio. Di Giovanni Catalano colpiva il tratto di severa, ma garbata, competenza e la sua indisponibilità a trattative di basso profilo. Ieri ci ha lasciato. Resta il ricordo di un uomo onesto, perbene, professionalmente di alto livello, che sapeva farsi ascoltare, anche dai più riottosi. Partecipo al dolore della moglie Rosalba e dei figli Alessandro e Giuliana».