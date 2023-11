Il pomodoro Pachino Igp entra nelle insalate di McDonald's

Il pomodoro di Pachino Igp entra nel menu insalata di McDonald’s. Lo annuncia il presidente del Consorzio di Tutela Sebastiano Fortunato, che lo scorso marzo, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, promotore dell’intesa, ha siglato un accordo con McDonald’s Italia per garantire l’acquisto di 250 mila kg. di prodotto all’anno da inserire nelle insalate della famosa catena di ristorazione informale.

«Un ulteriore, importante traguardo nella promozione di un prodotto unico al mondo per qualità e sicurezza alimentare», dichiara Fortunato che lancia un appello ad altri grandi gruppi economici, affinché questo accordo sia un modello da seguire a sostegno del made in Italy. Soddisfatto anche Dario Baroni, ad di McDonald’s Italia, ricordando che grazie a questo ultimo accordo, le collaborazione avviate con i Consorzi di Tutela grazie al supporto di Fondazione Qualivita sono ora venti», una conferma del nostro impegno ad investire sulla filiera del made in Italy e a valorizzare la qualità dei suoi prodotti portandoli sui vassoi di 1,2 milioni di clienti che ogni giorno vengono nei nostri ristoranti».