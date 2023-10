Erg cede ad Achernar la centrale a ciclo combinato di Priolo: per gestire l'impianto nasce Brown2Green Sicily

Sarà Brown2Green Sicily a gestire la centrale cogenerativa a ciclo combinato, alimentata a gas naturale, di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa. La nuova società è nata dopo che Erg ha perfezionato, attraverso la propria controllata Erg Power Generation, il closing con Achernar Energy, società controllata da Achernar Assets, per la cessione dell'intero capitale di Erg Power, proprietaria dell'impianto di Priolo. L'operazione si è conclusa in linea con quanto annunciato lo scorso 29 giugno a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo di vendita, incluso il completamento della procedura golden power presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. «Con questa operazione completiamo il percorso di trasformazione verso un modello di business puro Wind & Solar, obiettivo primario del nostro piano industriale e passo fondamentale verso il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero» ha affermato Paolo Merli, amministratore delegato di Erg.

Il nome della nuova società B2G Sicily, acronimo di Brown to Green, conferma il forte interesse di Achernar Assets, guidata dal ceo Corrado Agusta, e di Acherar Energy, presieduta da Simone Mallardi, di voler valorizzate l'asset esistente e di voler creare una storia di sviluppo e crescita nel sito industriale di Priolo, attraverso la realizzazione di nuovi progetti nell'ambito della decarbonizzazione e della green economy. A guidare la nuova società è stato chiamato Giancarlo Bellina, ex direttore generale di Erg Power. «Mi preme ringraziare - ha detto Bellina - con commozione e sentito riconoscimento la famiglia Garrone, per la mia avvincente esperienza di 35 anni nelle società del gruppo Erg, a cui devo molto per la mia crescita e i successi personali e professionali raggiunti. Sono altresì molto onorato della fiducia riposta su di me dalla società svizzera di investimenti che mi ha nominato presidente del Board e Chief executive officer di B2G Sicily».

Nella foto Corrado Agusta, ceo di Achernar Assets, Simone Mallardi, presidente di Achernar Energy e Giancarlo Bellina, presidente e ceo di B2G Sicily