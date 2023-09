L’Asp di Siracusa ha bandito un concorso per 16 dirigenti medici nell'area di Emergenza

L’Asp di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 dirigenti medici per l’Area di Emergenza-Urgenza. Il bando è pubblicato nella Gurs serie concorsi n. 11 del 25 agosto 2023 e per estratto nella Guri quarta sezione speciale concorsi n. 68 del 8 settembre 2023 con scadenza per la presentazione delle domande il 9 ottobre 2023.

Il bando, comprensivo di fac-simile di domanda, è anche reperibile nel sito internet aziendale www.asp.sr.it nella sezione bandi di concorso. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Unità operativa Gestione Risorse Umane telefonando ai numeri 0931 484744-48-59-81 tutti i giorni in orari di ufficio, escluso il sabato.

Al concorso possono anche partecipare medici specializzandi iscritti al secondo anno di formazione che saranno collocati in graduatoria separata e medici che, in mancanza della specializzazione, abbiano comunque maturato 3 anni di esperienza nei servizi di emergenza urgenza.