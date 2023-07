Il Gruppo Arena apre il secondo SuperConveniente a Siracusa

Sono stati moltissimi i siracusani che hanno affollato il nuovo SuperConveniente di viale Teracati, inaugurato dal Gruppo Arena oggi, martedì 11 luglio. Diventano così due i SuperConveniente della città, dopo la recente apertura del SuperConveniente di via Prof. Lino Romano, per una totalità di 29 punti vendita distribuiti in tutta la regione.

Situato in una posizione centrale e storicamente strategica della città, il nuovo SuperConveniente di viale Teracati accoglie i clienti in un'atmosfera accogliente e moderna di circa 1300 mq, offrendo senza compromessi prodotti di qualità a prezzi convenienti, già molto amati dai consumatori siciliani. Ogni prodotto al suo interno, infatti, è stato attentamente valutato per garantire la massima qualità, senza però incidere sui prezzi accessibili che sono diventati l’essenza stessa dell’insegna. La gamma di prodotti offerti nel SuperConveniente di viale Teracati è davvero vasta, spaziando dalle carni freschissime ai latticini, dai prodotti da forno alle bevande, dai surgelati ai prodotti per la cura della persona, oltre che un’area dedicata ai grandi formati, in formula cash, e uno spazio riservato anche agli elettrodomestici. Al SuperConveniente i clienti possono scoprire, in un mare di offerte, le prelibatezze della regione, supportando al contempo i produttori siciliani e promuovendo l'economia locale. Inoltre, l'insegna mette un'enfasi particolare sui prodotti a marchio a mondi di fantasia che il Gruppo Arena seleziona e sviluppa costantemente, per garantire bontà e varietà a prezzi ancora più convenienti.

Con l'apertura del SuperConveniente di viale Teracati, Siracusa accoglie un nuovo punto di riferimento per la spesa quotidiana. La combinazione di convenienza e qualità che ha già conquistato il cuore dei siracusani. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30, il nuovo SuperConveniente offre alla comunità un servizio continuativo e un parcheggio di molti posti auto, in pieno centro cittadino.