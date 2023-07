Bricocenter cerca personale a Melilli e Milazzo: i profili e come candidarsi

Bricocenter cerca personale in Sicilia. La catena di negozi specializzati nel bricolage cerca alcune figure professionali da inserire negli store sparsi su tutto il territorio nazionale. Posti di lavoro anche in Sicilia: sono infatti aperte alcune posizioni per i negozi di Melilli, in provincia di Siracusa e Milazzo, in provincia di Messina. Bricocenter opera nella grande distribuzione ed è specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, sistemazione, decorazione, illuminazione e arredo bagno. Sono 52 centri fai-da-te Bricocenter attivi in Italia, 5 nel territorio siciliano: Palermo, Alcamo, Milazzo, Catania e Melilli.

I profili cercati

Bricocenter cerca diverse figure professionali: addetto alla vendita; assistente accoglienza cliente; addetto alla vendita esperto giardino; addetto alla vendita reparto idraulica, elettricità, falegnameria e giardino; stage supply chain.

I requisiti

I requisiti, ovviamente, variano in base al ruolo. Per stage assistente accoglienza cliente/addetto alla vendita occorre il diploma di scuola superiore o similare; aver maturato esperienze di relazione con il cliente e di accoglienza ad esempio in aziende retail o strutture turistiche; aver maturato esperienze di vendita nei reparti dedicati alla decorazione della casa, in particolare vernici, pitture decorative, prodotti per l'illuminazione, tende e riloghe. Per addetto alla vendita esperto giardino occorre un diploma di scuola superiore o similare; aver maturato esperienze come giardiniere e/o in reparti giardino e serra; aver maturato esperienza di vendita e/o attività di assistenza e contatto con il cliente; avere passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail. Per addetto alla vendita reparto idraulica, elettricità, falegnameria e giardino occorre un diploma di scuola superiore o similare; aver maturato esperienze come idraulico, elettricista, giardiniere e falegname ed esperienza di vendita e/o attività di assistenza e contatto con il cliente. Per amministrativa accoglienza serve un diploma di scuola superiore o similare; aver avuto esperienze, anche brevi, in ambito amministrativo; aver maturato esperienze di relazione con il cliente e di accoglienza ad esempio in aziende retail o strutture turistiche. Per addetto alla vendita occorre preferibilmente il diploma di scuola superiore; aver avuto esperienze di vendita a contatto con il cliente; avere passione ed interesse a sviluppare nuove competenze nel settore retail. Lo stage supply chain è rivolto a studenti universitari o è indirizzato a chi vuole fare uno stage curriculare, o scrivere la tua tesi di laurea o alla ricerca di uno stage in azienda.

Come inviare la domanda

Chi vuole candidarsi può presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.