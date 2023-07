La Methaphor Corporation Pty acquista l'autodromo di Siracusa

L’autodromo di Siracusa è stato venduto. La proprietà va alla Methaphor Corporation Pty che ha offerto 3.050.000 di euro. Così l’ex Provincia di Siracusa è riuscita a trovare un acquirente per uno dei gioielli dell’ente in default. Si tratta dell’unica offerta che è stata presenta per l’autodromo di Siracusa, considerato ormai da decenni un’incompiuta.

La cessione verrà perfezionata nelle prossime settimane. Non si conoscono ancora i piani della Methaphor Corporation Pty e di conseguenza è ancora un mistero come cambierà la struttura di contrada Pantanelli. Methaphor Corporation Pty è un fondo di investimenti e non si può quindi escludere che potrebbe tentare di rivenderlo a prezzo superiore, per guadagnare sull’investimento.