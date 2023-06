Istituto Nazionale di Astrofisica, concorso per collaboratori tecnici: posti anche in Sicilia

Un concorso per collaboratori tecnici degli Enti di Ricerca – Sesto Livello Professionale è stato indetto dall'Istituto Nazionale di Astrofisica. Si tratta selezione pubblica prevede l’assunzione di 10 diplomati mediante contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi, prorogabili, da usufruirsi presso l’Istituto di Radioastronomia, per le attività di “Supporto alla progettazione, sviluppo e gestione degli upgrade tecnologici della Croce del Nord e del radiotelescopio di Noto”. Due le sedi di lavoro: Bologna e Noto.

I posti a disposizione

I 10 posti messi a concorso sono cosi suddivisi: 6 di tecnico elettronico, elettrotecnico, telecomunicazioni; 1 di tecnico informatico; 1 gestionale/management; 1 per il ruolo di tecnico meccanico; 1 di tecnico elettronico, elettrotecnico.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando; iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani); età non inferiore ai 18 anni; godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego; non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; assenza licenziamento da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; non essere stati dispensati e/o destituiti da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento; assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi; non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure con mezzi fraudolenti; non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata; conoscenza della lingua inglese; diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso Inaf per collaboratori tecnici deve essere presentata entro il 6 luglio 2023 tramite piattaforma telematica. È necessario selezionare il concorso e procedere alla compilazione del form online.