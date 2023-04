Le Soste di Ulisse lancia la Sicilia 3.0: alta formazione a Siracusa

Le Soste di Ulisse entrano nel loro terzo decennio di attività con una grande sfida da affrontare: ridisegnare il senso dell’ Associazione, darle un nuovo ruolo in uno scenario completamente mutato - dopo oltre 2 anni di pandemia e di sofferenza per il settore dell’Ospitalità - e farla divenire, in Italia come all’Estero, la voce di quella iniziativa privata che non molla, che fa rete – ora più di prima – e che si pone come interlocutore qualificato per tutti quelli che vogliano conoscere il “Continente Sicilia” con un occhio più attento, autentico e profondo.

Con questo rinnovato spirito associativo e di confronto, “Le Soste di Ulisse” hanno così organizzato per il prossimo venerdì 14 Aprile presso il “Minareto” di Siracusa, una giornata specifica di “Formazione ed Informazione” per gli associati, con alcuni tra le più autorevoli figure – sia esperti che giornalisti - che si occupano di Turismo e di Destinazione.

“Sentiamo forte l’esigenza di dare un nuovo impulso alla nostra Associazione, particolarmente in un contesto così profondamente cambiato ed ora che la Sicilia tutta vive un momento di grande attenzione come destinazione di un Turismo internazionale colto e non solo balenare” - dichiara Pino Cuttaia, Presidente delle Soste di Ulisse che ha guidato la transizione nel post-Covid- “e per il quale possiamo rappresentare l’ ”amico siciliano” – che ti fa scoprire le bellezze a la ricchezza della sua terra, e che tutti vorremmo avere come compagno di viaggio..”.

La 1° giornata di Formazione per gli Associati vuole creare un momento di incontro ed approfondimento, tra primari Operatori, Stampa e professionisti del Settore - nazionali ed Internazionali circa l’evoluzione necessaria al settore, in Sicilia, per adeguarsi alle richieste e rispondere alle istanze dei mercati “pregiati” del Turismo.

Nel corso della mattinata, saranno trattati due gruppi di tematiche di interesse per gli Associati, che potranno così aggiornarsi e documentarsi sugli scenari in cui si muove il mercato del Turismo ed alcuni degli strumenti necessari per promuovere le proprie attività.

Con l’occasione, l’Associazione ha invitato alcuni esperti di Marketing del Turismo Enogastronomico e della Stampa – sia Italiana che Internazionale – per un confronto con gli Associati per discutere degli strumenti, delle esigenze e degli scenari per un modello futuro di Ospitalità, sempre più adeguato e competitivo.

