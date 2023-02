Concorso Asp di Siracusa: riaperti i termini per 29 posti di dirigente medico

Concorsi nella sanità siciliana. Sono diverse le posizioni aperte, nell'ultimo periodo nelle varie Aziende Sanitarie dell'Isola. Tra queste, figura anche la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione dei concorsi pubblici dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa per la copertura di 29 posti vacanti.

I posti da coprire

L'avviso prevede la riapertura dei termini per i seguenti profili professionali: dirigente medico di chirurgia generale: quattro posti; dirigente medico di patologia clinica: tre posti; dirigente medico di medicina trasfusionale: due posti; dirigente medico di cure palliative: un posto;

dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro: quattro posti; dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero: un posto; dirigente medico di organizzazione dei servizi sanitari di base: dodici posti; dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica: due posti.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER DIRIGENTI VARIE DISCIPLINE

Il concorso

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti d'età, è aperta a donne e uomini garantendo le pari opportunità così come prevede la legge. Oltre ai requisiti generici, sono previsti anche quelli specifici come si evince nel bando di partecipazione.

Le candidature

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it. Il fine ultimo per mandare la candidatura è il 19 marzo. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite Pec personale all'indirizzo dell'Azienda [email protected]

