Autostrada Siracusa - Gela: riapre lo svincolo di Noto ma chiude per 2 mesi quello di Cassibile

Ancora disagi per gli automobilisti che percorrono le autostrade siciliane. Tra lavori di rifacimento e quelli di manutenzione, l'odissea di chi si mette in viaggio è perenne. Autostrade siciliane ha comunicato la chiusura sulla A/18 Siracusa-Gela dello svincolo di Cassibile, snodo nevralgico nella zona.

Lo stop al traffico veicolare sarà per due mesi ed è dovuto proseguono ai lavori di riqualificazione dello stesso svincolo che, dunque, rimarrà provvisoriamente chiuso da oggi (13 febbraio) al 13 aprile in direzione Siracusa, sia in entrata sia in uscita. Si tratta di nuovi lavori nella zona. Da poco si sono conclusi altri interventi che hanno permesso la riapertura dello svincolo di Noto in direzione Gela.

Contestualmente, fa sapere Autostrade, sarà effettuata anche la riqualificazione del tratto autostradale tra il km 10.350 e il km 7.300, sempre in direzione Siracusa, con l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla corsia di monte opposta.

