Asp di Siracusa, concorso per 99 posti di dirigente medico e veterinario: le domande entro il 23 gennaio

Nuovo concorso nella sanità pubblica. L’Asp di Siracusa ha messo a bando 99 posti a tempo indeterminato per dirigente medico e veterinario. Occorre presentare le domande entro il 23 gennaio 2023. La maggiore richiesta riguarda la Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, l’Anestesia e l’Ostetricia.

Nel dettaglio, i 99 posti vacanti, riguardano le seguenti discipline: 12 dodici posti in Anestesia e rianimazione, 20 in Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, 2 in Malattie dell'apparato respiratorio, 3 in Malattie infettive, 2 in Ematologia, 5 in Geriatria, 5 in Medicina fisica e riabilitazione, 10 in Psichiatria, 1 in Urologia; 1 in Farmacologia e tossicologia clinica.

E ancora, 4 posti in Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro, 1 in Direzione medica di presidio ospedaliero, 2 in Neurologia, 10 in Ostetricia e ginecologia, 1 in Otorinolaringoiatria e 1 in Radiodiagnostica, mentre sono 12 i posti messi a concorso per l’organizzazione dei servizi sanitari di base.

Gli ultimi posti, sono così suddivisi: 2 in Igiene epidemiologia e sanità pubblica, 2 per dirigente veterinario disciplina in Sanità animale, 1 in Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, 2 dirigente veterinario Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

