Siracusa, nasce un centro anti violenza per donne e figli minori: costerà oltre un milione di euro

Nasce a Siracusa una struttura di ospitalità per le donne vittime di violenza. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Italia, che per questo intervento beneficerà di oltre un milione e 220 mila euro dei fondi del Pnrr.

Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione della struttura in via Pasquale Salibra che sarà così adibita a centro di ospitalità in emergenza per donne vittime di violenza e per i loro figli minori.

Il bene è costituito da un fabbricato, ad uso residenziale, di due piani fuori terra con copertura a falde e da due piccole costruzioni adibite rispettivamente a garage ed a ripostiglio, su un lotto di terreno di quasi mille metri quadri. Il progetto prevede la realizzazione di un piano terra da destinare a sala polifunzionale e servizi d'accoglienza e un piano primo destinato alle camere e alla zona comune.

